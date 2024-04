O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta segunda-feira, 15, que dirá ao homólogo israelense Benjamin Netanyahu para "mostrar moderação" em seu primeiro telefonema direto com o líder desde o ataque do Irã no último sábado. Em discurso no Parlamento, Sunak disse que ligaria para Netanyahu para pedir cautela enquanto Israel considera suas opções de retaliação.