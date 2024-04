A Rússia defendeu neste domingo, 14, o apaziguamento de Israel para que a escalada de conflitos no Oriente Médio comece a diminuir. O posicionamento foi dado durante reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), convocada a pedido de Israel, e em que a Rússia, que possui assento permanente no Conselho, destacou que Teerã não busca uma escalada de conflitos.