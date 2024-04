A retirada das tropas terrestres israelenses do sul da Faixa de Gaza no fim de semana permitiu que milhares de palestinos regressassem à cidade de Khan Yunis na segunda-feira, 8, para tentar salvar o que sobrou da vasta destruição deixada pela ofensiva de Israel. Eles encontraram a cidade, a segunda maior de Gaza, irreconhecível, com milhares de edifícios destruídos ou danificados.