O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera mais de US$ 1 bilhão em novos acordos de armas para Israel, incluindo munição para tanques, veículos militares e morteiros, afirmaram fontes da administração, em momento de renovado foco no uso de armas americanas na guerra da Faixa de Gaza. A transferência de armas proposta, que seria um adicional em relação ao apoio militar já atualmente no Congresso, seria a maior para Israel desde a invasão em Gaza em resposta ao ataque do Hamas que matou 1.200 pessoas, em sua maioria civis, em 7 de outubro.