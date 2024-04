A invasão russa da Ucrânia não deu início a uma recuperação significativa nas ações do setor de defesa nos Estados Unidos. A atual tensão geopolítica é diferente? A resposta é: provavelmente não. Isso não significa que os investidores devam evitar o setor. O orçamento de Defesa dos EUA para o ano fiscal de 2024, que termina em setembro, prevê gastos de US$ 824 bilhões, um aumento de cerca de 3% em relação ao ano fiscal de 2023. A proposta orçamentária para o ano fiscal de 2025 prevê US$ 850 bilhões, um aumento de outros 3%. A taxa de crescimento não foi muito afetada pelos recentes conflitos globais.