Os Estados Unidos condenaram neste domingo, 14, o ataque do Irã contra Israel realizado na noite do sábado, 13. A manifestação foi feita durante a realização da reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Na sessão, os EUA acusaram o Irã de não cumprir as obrigações com relação ao direito internacional, e defenderam que o colegiado da ONU não deixasse sem resposta as ações do país.