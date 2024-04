O Irã defendeu durante reunião do Conselho de Segurança da ONU realizada neste domingo, 14, que a ação do país foi "necessária e proporcional". A ofensiva do sábado ocorreu em resposta ao ataque realizado contra uma instalação diplomática do regime de Teerã em Damasco, na Síria, do qual o país aponta Israel como responsável pelo ataque. O Estado judeu não assumiu a autoria.