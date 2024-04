A Ucrânia lançou um ataque de drones contra a Rússia durante a noite desta sexta-feira, 19, que parecia ter como objetivo a infraestrutura energética do país, disse hoje o Ministério da Defesa em Moscou. As defesas antiaéreas russas derrubaram 50 drones em oito regiões russas, incluindo 26 sobre a província ocidental de Belgorod, próxima à fronteira ucraniana. Duas pessoas morreram durante a explosão posterior provocada por um incêndio, escreveu o governador regional, Vyacheslav Gladkov, nas redes sociais. As autoridades ucranianas não quiseram comentar sobre a ofensiva.