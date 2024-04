A missão permanente do Irã na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, afirmou que o ataque em curso contra Israel é uma questão que "pode ser considerada concluída", mas ameaçou voltar a agir se o rival tomar novas ações. "Caso o regime israelense cometa outro erro, a resposta do Irá será consideravelmente mais severa", alertou, em publicação no X (antigo Twitter).