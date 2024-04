O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, dia 9, que considera a invasão da embaixada do México no Equador "uma grava ruptura" do direito internacional. Lula telefonou ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ocasião em que "manifestou solidariedade" ao governo do aliado político. As informações foram divulgadas pela Presidência da República.