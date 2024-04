Diplomatas e grupos de direitos humanos criticaram uma lei aprovada discretamente neste fim de semana no parlamento iraquiano, que impõe duras penas de prisão a pessoas homossexuais e transexuais. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse em comunicado que a lei aprovada no sábado, 27, "ameaça aqueles que estão em maior risco na sociedade iraquiana" e "pode ser usada para reprimir a liberdade de expressão e discurso".