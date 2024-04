O tribunal de Manhattan escolheu as 12 pessoas que vão julgar se Donald Trump é culpado ou inocente nas 34 acusações por fraude fiscal do caso Stormy Daniels. A seleção avançou rapidamente, após uma reviravolta nesta que é considerada uma etapa crucial do julgamento. Agora, as atenções se voltam para os suplentes: um já foi apontado, faltam cinco.