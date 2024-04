Equipes de resgate na Itália buscavam nesta quarta-feira, 10, quatro trabalhadores desaparecido, após uma explosão no dia anterior em uma hidrelétrica da Enel matar ao menos três pessoas. Um porta-voz do Serviço Nacional de Incêndio e Resgate da Itália que havia despachado cerca de 100 trabalhadores para a operação de buscas, na instalação de Bargi, na costa do lago Suviana, próxima de Bolonha, no norte da Itália, após uma explosão subterrânea na tarde de ontem provocar colapsos e inundação.