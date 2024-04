O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 30, que a ideia de que o país irá "parar a guerra antes de alcançar todos os seus objetivos está fora de questão". Em conta que mantém na rede social X, o líder israelense afirmou que o exército do país entrará em Rafah e eliminará os batalhões do Hamas nesta região ao sul da Faixa de Gaza "com ou sem acordo, a fim de alcançar a vitória total". Netanyahu fez as declarações nesta terça-feira após se reunir com representantes das famílias dos reféns e das vítimas dos ataques do Hamas em outubro do ano passado.