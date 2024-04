Israel solicitou neste sábado, 13, a realização de reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para discutir os ataques do Irã ao país. Em um comunicado divulgado neste sábado, o embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, instou o órgão a condenar as ações iranianas e a declarar a Guarda Revolucionária uma organização terrorista.