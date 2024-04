O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou neste sábado, 13, que monitora de perto o "ataque planejado" de Irã ou aliados ao país. Nas últimas horas, os israelenses estão em alerta máximo para uma possível investida do oponente histórico, em retaliação pela ofensiva que destruiu o consulado iraniano na Síria no começo do mês.