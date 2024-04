O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta quarta, 10, que um ataque israelense matou três de seus quatro filhos e três de seus netos no norte da Faixa de Gaza. Haniyeh garantiu que as mortes não mudarão as exigências do grupo. Segundo ele, em seis meses de guerra, 60 parentes já morreram em Gaza.