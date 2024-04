O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou em coletiva de imprensa realizada na tarde deste domingo, 14, que as forças de defesa do país foram bem-sucedidas em combater o ataque de larga escala realizado pelo Irã durante a noite de sábado. O representante das forças armadas não emitiu posicionamento sobre os próximos passos que a defesa israelense deverá tomar em relação à escalada de tensões no Oriente Médio.