O Exército de Israel informou no sábado,13, que o corpo de um jovem israelense desaparecido foi encontrado na Cisjordânia ocupada, após ele ter sido assassinado em um "ataque terrorista". A desaparição de Binyamin Achimair, de 14 anos, desencadeou um ataque de colonos israelenses a uma localidade palestina na sexta-feira, 12, e no sábado. Os episódios foram os mais recentes na escalada de violência no território, enquanto Israel continua com sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.