Enquanto a comunidade internacional condenava a ação do Equador e o isolava pela invasão à Embaixada do México, que viola a Convenção de Viena sobre as sedes diplomáticas, autoridades equatorianas acusaram nesta segunda-feira, 8, o governo mexicano de burlar essa convenção primeiro ao conceder asilo a um condenado por crimes comuns. Quito também afirmou que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, cometeu interferência em assuntos domésticos com recentes declarações.