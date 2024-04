O chefe das Forças Armadas de Israel, Herzi Halevi, disse nesta segunda-feira, 15, que o Irã "vai enfrentar a consequência por suas ações", em vídeo divulgado no perfil do X (antigo Twitter) das Forças de Defesa de Israel. Segundo ele, Israel continua "no estado mais elevado de prontidão" para reagir a qualquer investida, e o governo analisa a situação para encontrar a melhor resposta militar.