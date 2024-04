O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed al-Ansari, convocou o Israel e o Hamas a mostrarem "mais comprometimento e mais seriedade" nas negociações de cessar-fogo. A declaração foi em entrevista ao jornal israelense Haaretz. A fala ocorre no momento em que Israel ainda promete invadir a cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, apesar da preocupação global com centenas de milhares de palestinos abrigados na região.