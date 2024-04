O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país empregará, nos próximos dias, mais esforços militares e diplomáticos para garantir a libertação de reféns do Hamas. "A força de Israel, tanto defensiva quanto ofensiva, foi recentemente exibida. Há mais por vir", alertou ele, nesta segunda-feira, 22, em uma publicação no X (antigo Twitter) em alusão ao feriado de Pessach, a Festa da Libertação no calendário judaico. Netanyahu apontou que, embora 124 reféns já tenham sido libertados, há ainda 133 aguardando soltura. "Não vamos descansar até que cada um seja libertado", disse.