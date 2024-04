O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, rejeitou desafiadoramente um novo pedido de renúncia, um dia depois de o líder do partido apresentar um plano para aprovar projetos de lei que financiam a Ucrânia, Israel e outros aliados estrangeiros. Os comentários foram feitos depois que o deputado Thomas Massie, um crítico ferrenho de mais ajuda à Ucrânia, dizer que planeja se juntar à deputada Marjorie Taylor Greene em sua moção para desocupar a cadeira do presidente da Casa, o que poderia levar a uma votação para destituir o Johnson. Greene apresentou a moção no mês passado, mas não se moveu para forçar uma votação.