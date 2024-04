Membros das Forças Armadas dos Estados Unidos e das Filipinas lançaram o maior exercício de combate em anos nesta segunda-feira (22) dos dois países, em uma mostra do poder de fogo perto do disputado Mar do Sul da China. Os exercícios anuais seguem até 10 de maio e envolvem mais de 16 mil militares, bem como mais de 250 integrantes das forças de França e Austrália.