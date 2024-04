O presidente Joe Biden se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, nesta quarta-feira, 10, enquanto os dois líderes procuram fortalecer os seus laços de segurança no Pacífico como um contrapeso à China. O encontro ocorreu no contexto dos países planejarem melhorar a cooperação militar EUA-Japão, em meio a preocupações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e o esforço da China para estender a sua influência através do Pacífico.