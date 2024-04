A administração do presidente Joe Biden anunciou nesta quarta-feira, 17, que permitiria que algumas empresas petrolíferas americanas e europeias continuassem na Venezuela depois que os esforços dos EUA para persuadir o presidente Nicolás Maduro a realizar reformas democráticas, levantando as sanções económicas, terminaram num endurecimento do seu regime autoritário. Depois de Maduro ter violado um acordo de outubro com os EUA para realizar eleições livres e justas, a Casa Branca ficou sob pressão para impor novamente sanções à indústria energética da Venezuela.