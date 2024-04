Hoje, o Departamento do Tesouro dos EUA, em coordenação com o Reino Unido, emitiu duas novas proibições para atingir as receitas que a Rússia obtém com a exportação de alumínio, cobre e níquel. Esta nova medida proíbe a importação destes metais de origem russa para os Estados Unidos e limita sua utilização nas bolsas globais de metais.