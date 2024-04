A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, se reuniu nesta quarta-feira, 17, com o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, ocasião na qual reiterou os esforços contínuos da administração para garantir assistência militar vital e apoio orçamental direto à Ucrânia e sublinhou a importância de a Câmara dos Representantes agir o mais rapidamente possível neste sentido, segundo comunicado do Tesouro. O encontro ocorreu à margem das Reuniões da Primavera de 2024, organizadas pelo Fundo Monetário Internacional FMI) e pelo Banco Mundial.