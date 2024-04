Um dos mais graduados líderes das Forças Armadas da China adotou uma linha dura em relação a disputas territoriais regionais, ao dizer em um encontro naval internacional no nordeste chinês, nesta segunda-feira, que o país reagiria com a força, caso seus interesses ficassem sob ameaça. O 19º Simpósio Naval do Oeste do Pacífico, uma reunião bienal, foi aberto na cidade portuária de Qingdao, onde está sediada a força naval do norte chinês, em uma vívida mostra da massiva expansão militar do país nas últimas duas décadas.