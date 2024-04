O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou nesta segunda-feira, 22, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir o seu apoio à Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, a alemã felicitou Biden pela recente aprovação na Câmara dos Representantes do suplemento de segurança nacional, que "será essencial para ajudar a satisfazer as necessidades urgentes do campo de batalha da Ucrânia assim que for aprovado no Senado e o Presidente Biden o sancionar". De acordo com a publicação, ambos falaram sobre como o apoio internacional sustentado é vital para a luta da Ucrânia pela liberdade.