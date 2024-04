O Egito apresentou uma nova proposta de trégua entre Israel e o Hamas que contemplaria a libertação de reféns israelenses e um cessar-fogo inicial de três semanas, numa tentativa de evitar uma ofensiva militar de israelense na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Israel, que ajudou a formular a proposta, segundo autoridades egípcias, se comprometeria a iniciar conversas de longo prazo assim que o Hamas libertar o primeiro grupo de 20 reféns durante a trégua de três semanas, medida destinada a superar a relutância do grupo militante em libertar reféns sem qualquer perspectiva de acabar com a guerra. A medida representa o mais recente esforço dos mediadores para retomar as negociações, que se arrastaram durante cerca de cinco meses sem acordo.