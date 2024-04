O ataque do Irã a Israel neste sábado, 13, gerou reações entre deputados e políticos nas redes sociais. Parlamentares de direita foram mais vocais sobre o tema, expressando descontentamento à reação do governo brasileiro sobre a ofensiva militar, que não condenou a investida iraniana. A crítica diz respeito à nota do Ministério das Relações Exteriores que expressou "grave preocupação" e pediu a países que "exerçam contenção" e evitem escalada do conflito, mas sem uma condenação direta ao Irã.