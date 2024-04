Uma entrevista com um importante conselheiro de Volodmir Zelenski no sábado, 13, revelou que a Ucrânia está com dificuldades em barrar mísseis russos por estar sobrecarregada com os ataques dos últimos dias. Na última semana, uma usina termal de carvão e gás foi atingida pelas forças da Rússia, deixando cidades próximas sem sistema de aquecimento.