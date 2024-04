O chefe da inteligência militar de Israel, major general Aharon Haliva, pediu demissão nesta segunda-feira, 22, por causa de fracassos relacionados ao ataque sem precedentes do Hamas contra o país em 7 de outubro, informaram as Forças Armadas. Com isso, ele é a primeira autoridade sênior a deixar o posto por seu papel no mais mortífero ataque já sofrido por Israel.