Os primeiros cem dias de Javier Milei como presidente da Argentina foram insuficientes para estabelecer uma aproximação e deslanchar o relacionamento com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A relação entre os líderes vizinhos e rivais políticos, deteriorada por agressões e ofensas no ano passado, segue "congelada", cercada de desconfiança.