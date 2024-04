O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu na sexta-feira, 5, aos líderes do Egito e do Catar, que pressionassem o grupo terrorista Hamas para um acordo que permita a libertação dos reféns israelenses, de acordo com informações fornecidas por um funcionário do governo americano à Associated Press, um dia depois de Biden ter telefonado ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, para redobrar os esforços para alcançar um cessar-fogo na guerra de seis meses em Gaza.