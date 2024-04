O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, divulgaram comunicado conjunto nesta quarta, 10, após o líder japonês ser recebido na Casa Branca. Além de reiterar os laços entre os países, Biden e Kishida "reiteram sua forte oposição" a qualquer tentativa da China de alterar de modo unilateral pela força o status quo no Mar do Sul da China.