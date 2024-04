Os atrasos na assistência militar do Ocidente prejudicam cada vez mais a capacidade da Ucrânia de combater avanços russos, avaliou o Instituto para o Estudo da Guerra, think tank sediado em Washington, nos Estados Unidos. Com a guerra em seu terceiro ano e um pacote de ajuda dos EUA preso no Congresso, a Rússia tem usado seu maior poder de fogo e de pessoal para intensificar ataques em toda a Ucrânia oriental.