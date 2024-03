Legisladores da União Europeia (UE) concordaram nesta quarta-feira (20) em renovar as taxas de importação da Ucrânia, ao mesmo tempo em que adicionam medidas de proteção para produtos agrícolas, a fim de atender às preocupações dos agricultores do bloco. O acordo de um ano, fechado na véspera de uma cúpula de líderes da UE em Bruxelas, agora precisa ser aprovado formalmente pelo Parlamento e pelos países-membros para entrar em vigor em 5 de junho, quando se encerra a suspensão temporária dos direitos de importação e cotas sobre as exportações agrícolas ucranianas.