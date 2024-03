Um tremor de magnitude 5,8 foi registrado nesta quinta-feira, 14, próximo da costa de Fukushima, no Japão, informou a agência meteorológica do país. De acordo com a NHK, o sismo foi classificado na categoria 5 em uma escala que vai até 7. O governo japonês não emitiu um alerta de risco de tsunami. Não há informações sobre vítimas ou danos.