A Suécia aderiu formalmente à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quinta-feira, 7, como o 32º membro da aliança militar transatlântica, encerrando décadas de neutralidade após a Segunda Guerra Mundial, à medida que as preocupações de segurança na Europa aumentaram após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.