O faturamento do setor musical aumentou 10,2% no ano de 2023, totalizando US$ 28,6 bilhões (R$ 143,3 bilhões), e a América Latina foi uma das regiões que mais cresceu, quase 20%, segundo dados publicados nesta quinta-feira (21) pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês).