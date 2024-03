A senadora republicana Katie Britt, do Alabama, rebateu o discurso do Estado da União proferido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Congresso, na noite da quinta-feira, 7. Em vídeo-resposta, Britt afirmou que Biden "simplesmente não entende, está alienado", e que sob a administração do democrata o "sonho americano se tornou um pesadelo para muitas famílias".