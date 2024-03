O governo alemão rejeitou veementemente nesta segunda-feira, 4, as alegações da Rússia de que o vazamento da conversa de militares alemães de alto escalão era uma indicação de que Berlim estaria se preparando para uma guerra contra a Rússia. Ao mesmo tempo, o governo procurou conter as consequências internas do vazamento e prometeu uma rápida investigação sobre como foi possível que uma conversa de altos funcionários militares alemães pudesse ser interceptada e publicada.