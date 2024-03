Os Estados Unidos fizeram circular no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), na quinta-feira, 14, uma nova versão do rascunho de uma resolução que apoiaria esforços internacionais para estabelecer "um cessar-fogo imediato e sustentado" na guerra entre Israel e o Hamas. O pacto incluiria a libertação dos reféns capturados pelo grupo terrorista no território israelense no ataque do dia 7 de outubro.