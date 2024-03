O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adotou a escusa da não intervenção em assuntos internos de outros países, ao responder sobre a crise política na Venezuela. Em audiência no Senado nesta quinta-feira, 14, Vieira foi questionado pelos senadores sobre o agendamento de eleições, para 28 de julho, pelo governo do ditador Nicolás Maduro, e sobre a relação política próxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ele e outros líderes autoritários.