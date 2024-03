A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou nesta sexta-feira, 22, que foi diagnosticada com câncer e está sendo tratada com quimioterapia. Ela descreveu os últimos dois meses como "incrivelmente difíceis" para sua família. O sogro de Kate, o rei Charles III, trata um tumor desde fevereiro. Assim como no caso do monarca, os detalhes sobre o câncer de Kate não foram revelados.