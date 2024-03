Sob crescente pressão para renunciar à medida que as gangues tomam conta do país, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, prometeu deixar o cargo assim que um conselho de transição for estabelecido para viabilizar a eleição de um novo presidente. Não ficou claro quando isso ocorrerá efetivamente. Diante da instabilidade, o Quênia suspendeu o envio da força-tarefa para ajudar a conter a violência na nação caribenha até que um novo governo seja formado.