Com 98,98% das urnas apuradas em Portugal, a Aliança Democrática (AD), coalizão de centro-direita formada por Partido Social Democrata (PSD), Partido Popular (CDS-PP) e Partido Popular Monárquico (PPM), tem 29,54% dos votos nas eleições legislativas contra 28,67% do Partido Socialista. O Chega, de extrema direita, já é o terceiro maior partido com 18,03% dos votos, e garantindo papel decisivo na formação do governo. Antes do pleito, o Chega! tinha 12 deputados e vem garantindo até aqui 46.